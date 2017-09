Star Wars Battlefront 2 – Neue Gerüchte zur Beta

Am 04. Oktober dürfen Vorbesteller von Star Wars Battlefront 2 die Beta zum Spiel starten und sich erste Eindrücke holen. Alle anderen dürfen ab dem 09. Oktober in den virtuellen Kampf ziehen, doch was genau steckt in der Beta zu Star Wars Battlefront 2?

Derzeit machen sich auf Reddit wieder Gerüchte breit, die erste handfeste Informationen zu Star Wars Battlefront 2 aufgedeckt haben wollen. Demnach wird es in der Beta drei Maps geben; namentlich Galactic Assault (40 Spieler – PC) auf Theed, Starfighter Assault auf Fondor (24 Spieler) als auch ein Modus mit Namen Strike auf dem Planeten Takodana.

In der Beta soll es ebenfalls einen offline Modus geben, in dem ihr aber auch im Coop mit einem Freund in den Kampf ziehen könnt.

Für alle, die etwas Platz auf ihrer Festplatte schaffen müssen: Star Wars Battlefront 2 soll zwischen 14 und 16 Gigabyte groß werden, zumindest in der Beta. Auch in puncto Grafik soll sich Einiges im Vergleich zur E3-Version von Star Wars Battlefront 2 getan haben.

Wie immer aber gilt: seht dies nicht als Fakt an, sondern als Gerücht und baut darauf nicht eure Hoffnungen auf.