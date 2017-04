Star Wars Battlefront 2 – Rey und Kylo Ren und ihre Fähigkeiten

In einer weit, weit entfernten Galaxie gibt es die Macht. Eine Macht, die alle Lebewesen durchdringt und diese beeinflusst und leitet. Einigen Wenigen ist es erlaubt diese Macht zu nutzen – für das Gute oder das Böse. Kylo Ren und Rey sind zwei dieser Personen.

In Star Wars Battlefront 2 könnt ihr Rey als auch Kylo Ren im Multiplayer-Modus spielen. Ein Modus, der alle großen Namen von Star Wars beinhalten wird. Was aber werden die Fähigkeiten von Kylo und Rey sein? Nun, zumindest jeweils eine Fähigkeit von Kylo Ren und Rey sind nun bekannt geworden.

EB Games hat durch die Vorbestellerinhalte verraten, dass Rey in der Lage sein wird die Gedanken ihrer Feinde zu manipulieren und so für Chaos auf dem Schlachtfeld zu sorgen.

Kylo Rens Fähigkeit wird es sein Gegner einzufrieren und sie zu sich zu ziehen, natürlich mit der Hilfe der Macht.

Jede Fähigkeit scheint in Star Wars Battlefront 2 aufwertbar zu sein, da dort die Rede von „Episch“ war. Das bedeutet, dass es wohl ein ähnliches System wie in Overwatch geben wird, in dem es Loot geben wird, der in unterschiedlichen Variationen, von normal bis hin zu episch, auftaucht.

Zudem hat DICE bestätigt, dass es für Star Wars Battlefront 2 dedizierte Server geben wird, da einige Bedenken aufkamen, das dem nicht so sein könnte.