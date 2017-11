Star Wars Battlefront 2 – UK-Käufer sprechen mit der Brieftasche zu EA

Star Wars Battlefront 2 ist noch immer in aller Munde. Leider, zumindest für EA, nicht nur aus den besten Gründen. Die Microtransactions haben für viel Aufsehen gesorgt, doch wie hat sich dies in den Verkaufszahlen wiedergespiegelt?

In UK zumindest liegt Star Wars Battlefront 2 auf dem zweiten Platz und musste sich damit Call of Duty WW2 geschlagen geben. Was im ersten Moment sehr vielversprechend klingt, ist bei genauere Betrachtung etwas anders.

In der ersten Woche, sind die Verkaufszahlen der Disk-Versionen von Star Wars Battlefront 2 60 Prozent unter denen des ersten Teils. Sicher, in den letzten Jahren haben digitale Verkäufe immer mehr an Wert gewonnen, doch dürfte EA in diesem Fall einem hausgemachten Problem gegenüberstehen.