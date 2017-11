Star Wars Battlefront 2 – Vorerst ohne Microtransactions

Es scheint so, als würden EA und DICE langsam aber sicher im Strudel der Microtransactions ertrinken. Es ist nun sogar so weit gekommen, dass DICE die Microtransactions vorerst aus Star Wars Battlefront 2 entfernt hat.

Via Twitter haben sich EA und DICE an die Fans und Gamer gewandt und erklärt, dass vorerst alle Microtransactions aus dem Spiel genommen werden. Zeitgleich hat sich DICE bei seinen Fans entschuldigt.

1 used & new available from EUR 50,00

Kristalle können vor erst nicht mehr erworben werden. Es war niemals die Absicht von DICE, solche Verwirrungen und einen derartigen Unmut zu verbreiten. Leider ist das Kind nun aber schon in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen.

Zudem bleibt abzuwarten, ob sich dahinter nicht nur wieder eine schlaue Masche verbirgt. Sollten EA und DICE die Microtransactions einfach wieder aktivieren, ohne etwas zu ändern, dürfte es noch deutlich unangenehmer werden.

Today, we turned off in-game purchases for #StarWarsBattlefrontII. The game is built on your input, and it will continue to evolve and grow. Read the full update: https://t.co/asGASaYXVp pic.twitter.com/vQSOmsWRgk

— EAStarWars (@EAStarWars) November 17, 2017