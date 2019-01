Star Wars – EA will am Ball bleiben

Es fällt vielen Fans von Star Wars wohl mehr als schwer EA zu vertrauen. Vor allem durch die kürzliche Einstellung des ehemaligen Visceral-Projekts.

EA selbst will Star Wars aber nicht aufgeben, wie es scheint. In einem „Statement“ hat sich das Unternehmen nun teilweise zur Cancelung des Projekts geäußert. Im Grunde aber handelt es sich dabei mehr um ein Beruhigungsschreiben an die Star Wars-Fans.

Darin heißt es: „Es gab in letzter Zeit viele Spekulationen bezüglich eines unserer Star Wars-Projekte. Die großartige Arbeit unseres Teams in Vancouver bleibt erhalten und wird in anderen Star Wars-Projekten aufgegriffen. Wir stehen weiterhin dazu, dass wir weitere Star Wars-Spiele entwickeln wollen und freuen uns schon sehr auf Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn. Sobald die Zeit reif dafür ist, werden wir über die anderen Projekte sprechen.“

Es gab leider keinen Hinweis darauf warum letztlich das Werk von Visceral Games eingestellt wurde. Damit ist nun auch das Projekt dem Vorbild vom Studio gefolgt, das im letzten Jahr bereits seine Pforten schließen musste.