Star Wars Jedi Fallen Order – Soll sich Millionen-fach verkaufen

Es ist im Grunde keine Überraschung, dass Respawn Entertainment und EA für Star Wars: Jedi Fallen Order hohe Erwartungen haben.

Seit vielen Jahren ist Star Wars: Jedi Fallen Order das erste Spiel, dass aus EAs eigenen Reihen stammt und nicht die Frostbite Engine nutzt. EA CFO Blake Jorgensen hat kürzlich im Statement gegenüber den Investoren gesagt, dass sie Millionen Exemplaren des Spiels verkaufen wollen.

Genauer gesagt erwartet EA, dass sich Star Wars: Jedi Fallen Order zwischen sechs und acht Millionen Mal verkaufen lassen wird.

Selbst für das neue Need for Speed erwartet EA Verkaufszahlen von vier Millionen Exemplaren, während für Plants vs Zombies eine Millionen verkaufte Spiele schon sehr gut wären.

Ob Star Wars: Jedi Fallen Order am 15. November 2019 die Erwartungen von EA und vor allem die der Fans erfüllen kann bleibt abzuwarten.