Star Wars Jedi Fallen Order – Das Gameplay erinnert an Sekiro in gewissen Bereichen

Obwohl EA und Respawn Entertainment schon mehr als einmal Gameplay zu Star Wars: Jedi Fallen Order gezeigt haben, war es doch nie wirklich handfest. Jetzt aber spricht das Studio über eben das Gameplay des kommenden Titels.

In manchen Belangen ähnelt Star Wars: Jedi Fallen Order sehr dem kürzlich von From Software veröffentlichten Sekiro: Shadows Die Twice. Alle Feinde in Star Wars: Jedi Fallen Order, die in der Lage sind, ein Lichtschwert zu blocken, werden auch eine Anzeige besitzen, die zeigt, wann deren Verteidigung gebrochen wurde.

Aber auch bei der eigenen Verteidigung gibt es Ähnlichkeiten. Star Wars: Jedi Fallen Order soll euch das Gefühl geben, dass ihr so wenig Schläge wie möglich brauchen werdet, um Feinde zu töten. Dabei helfen soll ein Paradesystem, das bisher aber noch nicht wirklich gezeigt wurde.

Schade ist im Übrigen, dass es nicht möglich sein wird, euren Feinden Körperteile abzuschlagen, wenngleich das mit Lichtschwert ein Leichtes sein sollte.

Star Wars: Jedi Fallen Order erscheint am 15. November 2019.