Star Wars Jedi Fallen Order – Entwicklung fast abgeschlossen

Offiziell sind die Arbeiten an Star Wars: Jedi Fallen Order noch nicht abgeschlossen worden. Der Goldstatus scheint aber nicht mehr in weiter Ferne zu sein.

Entwickler Respawn Entertainment hat durch Blair Brown via Twitter jetzt verlauten lassen, dass die Arbeiten zu Star Wars: Jedi Fallen Order allerdings bald abgeschlossen werden.

Brown schrieb: „Wir nähern uns dem Ende von Jedi Fallen Order und ich freue mich so darauf, dass bald jeder unsere Kreation spielen wird können.“

Star Wars: Jedi Fallen Order erscheint am 15. November 2019.

We’re getting close to the end on #JediFallenOrder I’m so excited for everyone to play what the teams created on Nov 15th! pic.twitter.com/z6ZVNcOdUB

— Blair Brown (@BlairBroon) September 17, 2019