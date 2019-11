Star Wars Jedi Fallen Order – EA Access dürfen nicht früher spielen

Jedes EA Access Mitglied wird es bereits kennen: veröffentlicht EA als Publisher einen Titel haben Mitglieder verfrühten Zugang zum Spiel und dürfen in der Regel die ersten 10 Stunden antesten.

Im Fall von Star Wars: Jedi Fallen Order sieht das leider ganz anders aus. Das von Respawn Entertainment entwickelte Spiel wird euch nicht diese Möglichkeit bieten aber aus einem bestimmten Grund.

EA hat via Twitter bestätigt, dass man sich dagegen entschieden habe, um etwaigen Spoilern vorzugreifen. Somit müssen auch EA Access Mitglieder bis zum 15. November 2019 warten, um Star Wars: Jedi Fallen Order kaufen und spielen zu können.

Star Wars #JediFallenOrder launches this week! #OriginAccess gets 10% off and #OAPremier gets the Deluxe Edition.

We've opted not to have early/timed access to reduce the risk of spoilers. Instead, Origin Access members get these exclusive cosmetics!https://t.co/d60pgYLOaX pic.twitter.com/kkEU8LMbvL

— Origin (@OriginInsider) November 11, 2019