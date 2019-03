Star Wars Jedi: Fallen Order – Für die Story ist gesorgt?

Aktuell arbeitet Respawn Entertainment bekanntlich auch an Star Wars Jedi: Fallen Order und hat sich dafür auch einiges an Verstärkung geholt, wie nun bekannt wurde.

Chris Avellone dürfte vielen Gamern wohl kein Begriff sein, obwohl er bereits bei vielen Spielen mitgewirkt hat. Avellone hat bereits an Fallout: New Vegas, Prey, Planescape: Torment und am kommenden Dying Light 2.

Via Twitter hat er nun bestätigt, dass er auch an Star Wars Jedi. Fallen Order gearbeitet hat, was die Story betrifft. Damit nicht genug, in einem Monat soll die nächste „Bombe“ angekündigt werden. Was das sein könnte, bleibt aktuell reine Spekulationssache.

I can't say 100% b/c of NDAs, but the ones I can say: I just finished up work with Jedi: The Fallen Order – and beyond that, there's another big bomb dropping in a month! Er, I mean, maybe. Ahem.

