Star Wars Jedi Fallen Order – Es gibt noch einige Überraschungen

Nachdem EA schon viele Spiele für Star Wars-Fans versprochen hat und das bisher vielversprechendste aus dem Hause Visceral Games eingestellt hat, samt Studio, sind die Hoffnung der Fan-Gemeinde gelinde gesagt sehr gering.

Auch Respawn Entertainment, das Studio hinter Titanfall, werkelt mit Star Wars: Jedi Fallen Order an einem neuen Titel, der am 13. April endlich enthüllt werden soll. Das soll natürlich im Rahmen der Star Wars Celebration geschehen.

Zusätzlich dazu will Respawn aber in einem anschließenden Panel zu Star Wars: Jedi Fallen Order noch „einige Überraschungen“ parat halten. Was das sein könnte ist allerdings unklar. In Star Wars: Jedi Fallen Order werdet ihr die Rolle eines jungen Padawan übernehmen, der die Order 66 knapp überlebt hat und in diesen für Jedi dunklen Zeiten überleben muss.

Star Wars: Jedi Fallen Order soll im Herbst 2019 für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.