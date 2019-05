Star Wars Jedi Fallen Order – Gameplay erwartet uns im Juni

Der 4. Mai hat uns in diesem Jahr keine nennenswerten Star Wars-Momente geschenkt. Weder ein Trailer zu Episode neun, noch Gameplay zu Star Wars: Jedi Fallen Order von Entwickler Respawn Entertainment.

Allerdings hat Respawn schon einen festen Termin geplant, um uns Gameplay zu Star Wars: Jedi Fallen Order präsentieren. Auf der diesjährigen E3 möchten EA und Respawn erstmals Gameplay zu Star Wars: Jedi Fallen Order veröffentlichen.

Da Sony in diesem Jahr die Messe meiden wird, können wir davon ausgehen, dass es auf der Pressekonferenz von Microsoft gezeigt werden soll. Star Wars: Jedi Fallen Order erscheint am 15. November 2019.

Mark your calendars, your first look at #StarWarsJediFallenOrder gameplay will be next month at EA Play and E3! More details to come. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/NZhVEpJG7m

— Respawn (@Respawn) May 4, 2019