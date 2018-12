Star Wars Jedi Fallen Order – Erste Infos bekannt?

Als Respawn Entertainment auf der E3 2018 auf einem sehr merkwürdigen Weg Star Wars: Jedi Fallen Order angekündigt haben, war die Gamerwelt plötzlich sehr interessiert.

Leider gibt es seit diesem Tag keinerlei Informationen zum Spiel, das von Vince Zempalla angekündigt worden ist. Auf Reddit will nun ein User erste Informationen zum Spiel erfahren haben, zur Story und anderen Dingen.

Das Spiel soll fünf Jahre nach den Ereignissen von Revenge of the Sith seinen Dreh und Angelpunkt haben. Der Gamer soll in Jedi Fallen Order in die Rolle von Cal schlüpfen, einem Padawan, der die Jedi-Jagd überleben konnte. Cal wird auch eine Mentorin zur Seite stehen, die den Namen Ceres tragen soll.

Zum Gameplay selbst wurde laut Insider noch nichts Interessantes gesagt, aber einen Termin soll gefallen sein. Star Wars: Jedi Fallen Order soll im November 2019 erscheinen. Das geht relativ mit dem konform, was EA selbst gesagt hat. EA meinte, dass die neuen Star Wars-Projekte nicht vor Ende 2019 erscheinen werden.