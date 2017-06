Starlink Battle for Atlantis – Für die Sammler in euch

Pressemeldung – Ubisoft kündigte heute das brandneue Action-Adventure Starlink: Battle for Atlas an, das von Ubisoft Toronto entwickelt wird und im Herbst 2018 weltweit für Nintendo Switch, Playstation 4 Computer-Entertainment-System und Xbox One veröffentlicht wird.

Die komplexe Open-World-Weltraum-Saga liefert Spielern eine clevere Baumechanik, die es erlaubt, echte und physische Raumschiffe zu erstellen und individuell anzupassen. Sobald ein Teil an das Raumschiff angebracht wird, erscheint es unmittelbar auch im Spiel und gibt so die Möglichkeit, mit verschiedenen Pilotenfähigkeiten, Waffentypen und Statuseffekten vernichtende Kombos auf die Gegner loszulassen.

„Wir freuen uns sehr, mit Starlink: Battle for Atlas die erste Marke vorzustellen, die von Grund auf bei Ubisoft Toronto erschaffen wurde. Unsere Liebe für Collectibles wollten wir mit einem epischen Open-World-Abenteuer verbinden, um eine neue Erfahrung für Spieler aller Altersgruppen zu erschaffen“, erklärt Matt Rose, Producer bei Ubisoft. „Unser Team hat es mit einem technischen Durchbruch geschafft, einen neuen Weg zu finden, das Spiel jederzeit zu verändern. Wir können es kaum abwarten, zu sehen welche Kombinationen die Spieler nutzen werden um Atlas zu erforschen.“

InStarlink: Battle for Atlas gibt es verschiedene Wege für die Spieler, ihre Ziele zu erreichen. Mithilfe von Kreativität, individueller Anpassung und Experimentieren werden die Spieler selbst herausfinden, welcher Spielstil für sie am besten passt. Durch die offene Spielwelt haben sie zudem die Freiheit, selber zu entscheiden, wo sie als Nächstes hinfliegen und mit wem sie Allianzen formen werden. Zusätzlich können die Spieler entscheiden, ob sie ihre Sammlung physisch oder digital anlegen wollen, wobei alle Teile miteinander kompatibel sind.

Von Grund auf mit der Snowdrop-Engine konzipiert, erlaubt der Titel Spielern nahtlos durch die Alien-Welten des Atlas-Sternensystems zu reisen um deren Lebensformen und einzigartigen Herausforderungen zu entdecken. Die individuellen Entscheidungen und die Kreativität jedes Spielers werden dafür sorgen, dass sich keine Spielerfahrung gleicht. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf die eigene Reise. Gegner reagieren entsprechend und schlagen intelligent zurück, übernehmen sogar das Sternensystem, wenn der Spieler sie nicht stoppt. Das Schicksal von Atlas liegt in seinen Händen.