State of Decay 2 – Viele Neuerungen finden ins Spiel

State of Decay ist eines der beliebtesten Survival-Spiele für die Xbox One und PC. Im letzten Jahr, im Rahmen der E3, hat Entwickler Undead Labs dann State of Decay 2 angekündigt. Ein Spiel, dass mehr werden soll, als nur ein Nachfolger, sondern auch Innovationen soll der zweite Teil bieten.

Jeff Strain, seines Zeichens Gründer von Undead Labs, sprach in einem Interview über einige der größten Neuerungen und Verbesserungen, die es in State of Decay 2 geben wird. Er sagte unter anderem:

„Auf der Innovationsliste für Features, die die Survival Fantasy Simulation in neue Gebiete führen soll, stand unter anderem ein kooperativer Multiplayer ganz oben. Zusätzlich gibt es noch ein dynamisches Story-System, dass sich danach richtet, wie ihr mit euren Verbündeten umgeht. Deutlich verbessert wurde die Grafik. Weitere Details verraten wir, sobald wir uns dem Release nähern.“

Eine der letzten großen Ankündigungen seitens Strain war, dass State of Decay 2 in drei große Maps aufgeteilt werden wird. „Wir veröffentlichen das Spiel mit drei Maps. Jede Map hat ungefähr die Größe des ersten Teils. Erwartet etwas unterschiedliche Umgebungen, garantiert unterschiedliche Locations und Layouts, die euch andere Strategien abverlangen. Einzigartige Home Sites und unterschiedliche Missionsarten.“

Es ist beabsichtigt, dass ihr all eure Leute, Gegenstände aus euren Spinden und alles was sich in eurem Kofferraum befindet auch auf die neue Map mitnehmen könnt. Alle Fahrzeuge, die ihr gefunden habt und an eurer Basis geparkt habt, werden auch in der neuen Basis auf euch warten.

Die E3 2017 dürfte deutlich mehr Details zu State of Decay 2 mit sich bringen.

State of Decay [Xbox One] Price: EUR 22,98 (37 customer reviews) 24 used & new available from EUR 13,00

Quelle