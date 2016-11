Steep – Spielt jetzt die Open Beta

Pressemeldung – Die Open Beta von Steep ist gestartet und für alle Spieler auf Xbox One, PlayStation4 Computer Entertainment System und Windows PC verfügbar. Vom 18. bis zum 21. November testen die Spieler ihre Rider-Skills und erkunden die alpine offene Welt noch vor der weltweiten Veröffentlichung von Steep am 2. Dezember. Alle Spieler, die an der Open Beta teilnehmen, erhalten das exklusive Crash-Test-Dummy-Outfit im finalen Spiel.

Mit Aravis, Tirol und den Nadeln sind drei der sieben Regionen, die die alpine offene Welt von Steep bilden, in der Open Beta verfügbar. Die Aktivitäten der Rider reichen von kompetitiven Herausforderungen bis zu ruhigen Fahrten durch die frostigen Schneelandschaften. Dabei sind sie entweder per Wingsuit, auf Skiern, mit dem Snowboard, per Paraglider oder zu Fuß unterwegs, um den Berg auf ihrem Wege zu entdecken. Die Rider können die Alpen sowohl im Alleingang, als auch gemeinsam mit bis zu drei Freunden durchqueren und gemeinsam erinnerungswürdige Momente erleben.