Stranded Deep – Bitte nicht mehr für die Konsolen vorbestellen!

Solltet ihr auch Stranded Deep bestellt habt, und euch wundert, warum ihr plötzlich eine merkwürdige Benachrichtigung erhaltet, dann liegt es nicht an euch, oder eurer Konsole.

Für den Konsolen-Release von Stranded Deep ist ein Studio verantwortlich, dass kürzlich einfach seine Pforten geschlossen hat: Telltale Games. Aus diesem Grund haben die Jungs und Mädchen von BeamTeam Games aktuell keinen Publisher.

Das Studio ist derzeit panisch auf der Suche nach einer Lösung konnte aber bislang nichts finden, um Stranded Deep auf die Konsolen – Xbox One und PS4 – zu bringen. Wir raten euch deshalb zunächst: Kauft euch das Spiel nicht!

Wer es bereits getan hat, sollte diesen Link aufsuchen und dort eine Reklamation beantragen.

Hey everyone. Unfortunately, we still don't have any news on the status of SD's console release; We're urgently trying to find out everything we can and will update everyone as soon as we know more.

— Stranded Deep (@BeamTeamGames) September 26, 2018