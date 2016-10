Styx: Shards of Darkness – Release verschoben

Nach dem Erfolg von Styx: Master of Shadows haben die Cyanide Studios entschieden einen zweiten Teil zu entwickeln – Styx: Shards of Darkness. Neben einem ersten Gameplay-Video zu Styx neuen Abenteuer, hat die Entwicklerschmiede auch weniger schöne Nachrichten.

Ursprünglich sollte Styx: Shards of Darkness noch in diesem Jahr für PC, Xbox One und PS4 erscheinen, doch diese Pläne haben sich geändert. Erst im kommenden Jahr soll Styx wieder in den Schatten lauern können. Cyanide CEO Patrick Pligersdorffer erklärte auch wieso:

„Mit der neuen Episode von Styx haben wir unsere Engine von Unreal Engine 3 auf 4 geupdatet. Dieses Update hat der Styx-Reihe so viel gebracht. Grafische Verbesserung, neue Gameplay-Mechaniken und Features. Der Engine-Übergang hat unser Team etwas Zeit gekostet, um uns daran anzupassen. Wir wollen den Spielern die beste Stealth-Erfahrung bieten, also sind wir mit unserem Publisher Focus übereingekommen, dass Spiel auf das erste Quartal 2017 zu verschieben.“

Wie genau Styx: Shards of Darkness mit der Unreal Engine 4 aussieht, zeigt das nachfolgende Gameplay-Video.