Subject 13 – Ein traditionelles Adventure auf den Konsolen

Traditionelle Adventure Spiele sind eine sterbende „Spezies“. Immer mehr Entwickler betreten dieses Genre und geben den Protagonisten Waffen auf dem Weg, die das Genre mehr und mehr in einen Shooter verwandeln. Paul Cuisset, Schöpfer von Spielen wie Flashback oder Future Wars, möchte das Genre wiederbeleben.

Subject 13 soll das Mittel für diesen Zweck werden. Ein klassisches Adventure Spiel, dass ab dem 20. Dezember auch für Xbox One und PS4 erscheinen wird. Als Physikprofessor Franklin Fargo müsst ihr findet ihr euch in einer futuristisch anmutenden Szenerie wieder. Um dieser zu entkommen müsst ihr euch beweisen, denn für eine mysteriöse Stimme seid ihr nur Subject 13.

Cuisset selbst sagte zum nahenden Konsolenrelease: „Ich habe hart an einem Adventure-Spiel gearbeitet, dass den traditionellen Stil vergangener Spiele ehrt. Ich wollte die Spieler in dieser schattenhaften und wissenschaftlichen Szenerie versetzen, mit Puzzles und Herausforderungen, die immer kniffliger und schwerer werden, je näher man dem Geheimnis hinter dem Spiel kommt. Ich kann es kaum abwarten, dass Xbox One– und PS4-Spieler diesen Titel in der nächsten Woche spielen.“