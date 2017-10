Sunset Overdrive 2 – Entwickler sucht Publisher

Insomniac Games hat bewiesen, dass sie sich auch außerhalb von bereits bekannten Franchises sehr wohl fühlen. Sunset Overdrive hat dies damals eindrucksvoll bewiesen.

Obwohl kein Spiel für Jedermann, war Sunset Overdrive bei den Fans sehr beliebt. Noch immer wird das Studio gefragt, wann und ob sie einen zweiten Teil machen wollen.

Dieses Mal hat sich das Studio via Twitter geäußert und sagte: „Das würden wir sehr gerne, wir müssen nur einen Publisher finden.“

Es scheint also so, als würde Microsoft für Sunset Overdrive 2 nicht mehr die Rolle des Publishers übernehmen wollen. Ob dies an den eher moderaten Verkaufszahlen des ersten Teils liegt oder an etwas Anderem ist derzeit nicht bekannt.