Syberia 3 – Endlich gibt es einen Termin

Publisher Microids hat heute nicht nur den ersten Trailer zu Syberia 3 im Angebot, sondern auch den offiziellen Termin des Adventures im Gepäck.

Syberia-Fans dürfen sich auf einen Release im April freuen. Syberia 3 erscheint in Europa am 20. April 2017 für PC, Xbox One und PS4, während Gamer in Nordamerika noch bis zum 25. April ausharren müssen.

Syberia 3 hat einen recht dramatischen Start. Angespült an eine Küste scheint Kate tot zu sein, entdeckt vom Stamm der Youkol stellt sich heraus, dass Kate alles andere als tot war. Mit Hilfe des Nomadenstammes gelingt es Kate wieder zu Kräften zu kommen. Wie immer ist es aber ein Bild, in diesem Fall einige schnell abgespielte Bilder, das mehr sagt als tausende Worte.

[amazon box=“B01IF7KMHU“]