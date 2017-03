System Shock 3 – Starbreeze wird neuer Publisher

Um System Schock 3, dem offiziellen Nachfolger der erfolgreichen Reihe, ist es recht still geworden. Nicht ohne Grund, denn es gab wohl einige Probleme, nicht zuletzt mit dem Publisher. Jetzt gibt es allerdings wieder Neuigkeiten, die hoffen lassen.

Ein neuer Publisher ist gefunden und dieser trägt den sehr bekannten Namen Starbreeze. Starbreeze, vielen durch The Darkness oder Brothers: A Tale of Two Sons bekannt, hat auch gleich einmal die Brieftasche gezückt und satte 12 Millionen Dollar in System Shock 3 investiert.

Der neue Publisher verriet zudem, dass System Shock 3 für PC und Konsolen erscheinen wird, ohne dabei genauer auf die Konsolen einzugehen. Allerdings dürfte klar sein, dass ganz klar die Xbox One und PS4 gemeint sind, da sie technisch in der Lage sind System Shock 3 in guter Qualität abzuspielen.

System Shock 3 sollte nicht mit dem derzeit ebenfalls in Entwicklung befindlichen Remake von System Shock verwechselt werden, dass komplett auf den ersten Teil basiert.

Quelle