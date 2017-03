Tale of Ronin – Ein neues RPG für die Konsolen und dem PC

Entwickler Dead Mage hat sich eine ganz besondere Ära der Menschheitsgeschichte ausgesucht, um ein neues Rollenspiel für PC, Xbox One und PS4 zu entwickeln. Die Welt der Samurai, der Ehre und des Schwertes. Mit Tale of Ronin werkelt das Studio derzeit an seinem neuen Projekt.

Im Fokus steht dabei der Mensch hinter dem Mythos Samurai. Ein Weg, der zwar ab und an schon in Videospielen genutzt wurde, aber nicht so, dass es diesem Thema gerecht wurde. Tale of Ronin soll dies ändern.

Tale of Ronin zeigt die menschliche Seite der Samurai, das Leben als Ronin und den Entscheidungen die man traf, um das eigene Überleben zu sichern, in einer dynamischen Welt voller Aufruhr und Gewalt.

Tale of Ronin soll ein simultanes, rundenbasiertes Kampfsystem beinhalten und wer in der Welt von Tale of Ronin stirbt, bleibt tot und übernimmt die Rolle eines neuen Samurai. Einen Termin für Tale of Ronin gibt es bislang noch nicht.