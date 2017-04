Tekken 7 – Ein neues Gameplay Video mit Panda und Josie

Tekken war schon immer bekannt dafür, recht abgedrehte Charaktere als Kämpfer in den Ring zu schicken. Ob übergroßer Cyborg, Bär oder Känguru – sie alle haben sich bereits im Tekken-Universum das Gesicht neu angeordnet.

Mit dem neuesten Gameplay-Video zu Tekken 7 zeigt Bandai Namco nun den Kampf zwischen Josie und Panda, die sich über vier Runde ordentlich verausgaben. Panda ist dabei kein Newcomer, denn schon in Tekken 7 war der gefleckte Bär Teil der Kämpferschaft.

Abseits dessen scheint es aber wohl so, dass in Tekken 7 ein Kämpfer im Laufe der Entwicklung entfernt wurde. Rodger das Känguru soll, wie heute im Internet zu lesen ist, aus dem Kadar entfernt worden sein. Grund dafür sollen die Bedenken vieler Tierschützer gewesen sein. In wie weit es aber in Ordnung ist mit einem Panda zu kämpfen ist jetzt wohl jedem selbst überlassen.

Tekken 7 erscheint am 02. Juni für Xbox One und PS4.