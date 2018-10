Telltale Games – Das Ende ist erreicht

Die Geschichte von Telltale Games scheint immer verworrener zu werden. Auf der Suche nach Investoren, um die letzte Staffel von The Walking Dead zu realisieren, scheint der Erfolg aus zu bleiben.

Bisher ist eine kleine Crew von Mitarbeitern bei Telltale Games verblieben, doch auch das hat sich nun geändert. Telltale Narrative Designer Rachel Noel hat jetzt Twitter als Medium der Wahl genutzt, um zu erklären, dass auch diese kleine Crew entlassen worden ist.

Bleibt zu hoffen, dass alle Entwickler bzw. ehemaligen Angestellten von Telltale Games die letzten, ausstehenden Zahlungen erhalten werden. Was die Zukunft von The Walking Dead betrifft, bleibt diese wohl ungewiss.

Thank you guys for the sympathy – I'm grateful for the support. My intention here was to update y'all about my status. I don't have anything further to say about what's next for the company.

