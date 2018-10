Telltale Games – Die letzten Episoden von The Walking Dead werden noch vollendet

Lange war Entwickler Telltale Games auf der Suche, nach Partnern und Studios, welche die letzte Staffel von The Walking Dead vollenden würden.

Endlich, nach vielen grauen Haaren und Entlassungen, ist es geglückt. Skybound Games wird die letzten beiden Episoden der finalen The Walking Dead-Season vollenden. Via Twitter hat Skybound Games diesen Schritt noch einmal bestätigt, nachdem sie auf der New York Comic Con verkündet haben, die letzten Episoden in Angriff zu nehmen.

Dafür holt sich Skybound Games einige der früheren Telltale-Angestellten ins Haus, um Episode drei und vier zu vollenden. Erst kürzlich hat Telltale Games auch die letzten Angestellten entlassen und somit die Schließung komplettiert.

We’re SO happy to announce that we’ve reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let’s wrap up Clem’s story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq

— Skybound Games (@skyboundgames) October 7, 2018