Telltale Games – Gibt die Suche nach Investoren für The Walking Dead nicht auf

Erst vor wenigen Tagen hat Telltale Games verkündet, dass sie ihre Pforten schließen werden. Spiele wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us 2 werden nicht mehr fertig gestellt.

Kurz darauf hat sich das Studio erneut zu Wort gemeldet und möchte alles daransetzen, dass die letzte Staffel von The Walking Dead noch fertigzustellen. Die ehemaligen Angestellten erzürnte dies nicht zu Unrecht, da sie bis heute noch auf Gehaltszahlungen warten.

Dennoch möchte Telltale diesen Weg wohl weitergehen und sogar die entlassenen Angestellten wieder zurückholen, zumindest für kurze Zeit. Die Kollegen von Kotaku wollen erfahren haben, dass die dritte Episode der finalen Staffel fast abgeschlossen war und die Arbeiten an der finalen Episode bereits begonnen haben. Telltale will nun alles Erdenkliche machen, um Investoren für diese beiden Episoden zu gewinnen.

Die Arbeit würde auf Vertragsbasis stattfinden, mit der Firma, die Telltale letztlich das Geld für die Entwicklung gibt. Noch konnte Telltale aber keine Firma an Land ziehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Angestellten dann nicht über den Tisch gezogen werden.