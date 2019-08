Telltale Games ist zurück von den Toten

Ganz im Stile eines Walking Dead ist Telltale Games scheinbar nicht tot zu kriegen. Obwohl es nie eine offizielle „Beisetzung“ gab, ist Telltale zurück und das nicht als Zombie.

Die Assets von Telltale Games wurden von einer Firma mit Namen LCG Entertainment teilweise aufgekauft und verkauft. Die sich jetzt auch entschiedenen haben, Telltale Games zurück zu holen.

Geführt wird das Unternehmen dann von Jamie Ottilie und Brain Waddle. Einige Veteranen des Studios wird die Möglichkeit geboten als Freelancer im Studio zu arbeiten, mit der Möglichkeit später übernommen zu werden.

Telltale Games wird neben neuen IPs auch an bekannten Reihen arbeiten. Die Hoffnung, dass es einen zweiten Teil zu The Wolf Among Us geben könnte, ist also etwas gestiegen. Offiziell gibt es dazu aber keine Ankündigung.