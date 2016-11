Telltale – Guardians of the Galaxy wird ihr nächstes Projekt

Die kürzlich, durch den Streik, „angekündigten“ Titel haben bereits für Aufsehen gesorgt, doch viele haben sich gefragt, was man wohl von einem Guardians of the Galaxy Spiel halten soll. Jetzt ist aber ein Name ins Rennen gekommen, der für einen ganz anderen Beigeschmack sorgt.

Wie Eurogamer erfahren hat soll das neue Guardians of the Galaxy-Spiel ein Werk von Telltale werden. Telltale hat sich bereits an vielen Franchises versucht und mit fast allen einen Volltreffer gelandet. Titel wie Game of Thrones, The Walking Dead oder aber The Wolf Among Us wurden von Fans gefeiert und werden bis heute gerne gespielt.

Es war bereits klar, dass Telltale mit Marvel zusammenarbeitet, um den neuen Titel zu verwirklichen. Guardians of the Galaxy: A Telltale Game dürfte damit ein Garant für jede Menge Humor werden und das ist auch „Groot“ so.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 wurde kürzlich ebenfalls von Marvel angekündigt, und erzählt die Geschichte dieser ungleichen Helden der Galaxie weiter.