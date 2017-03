Telltale – Kevin Bruner nicht länger CEO

Kevin Bruner ist ein Name, den man unweigerlich mit Telltale in Verbindung bringt. Viele Jahre war Bruner CEO des Entwicklerstudios, das in letzter Zeit ein rekordverdächtiges Wachstum an den Tag lag.

Derzeit mit der Entwicklung an diversen Spielen, wie Guardians of the Galaxy beschäftigt, scheint es aber für Bruner nun an der Zeit das Zepter an jemand anderen weiter zu reichen. Bruner tritt vom Posten des CEOs zurück, wie heute berichtet wurde.

Eine E-Mail an seine Kollegen soll ebenfalls ans Tageslicht gekommen sein. Darin heißt es unter anderem: „Ich schreibe heute, um euch alle wissen zu lassen, dass ich von der Position des CEOs bei Telltale zurücktrete. Wir sind aggressiv gewachsen und Telltale ist größer, als ich je zu träumen gewagt habe. Es gibt viele mögliche Zukunftsszenarios für Telltale und alle davon sind aufregend und einzigartig-herausfordernd. Die Zeit ist gekommen, um das Zepter an jemanden weiterzureichen, der Telltale auf den nächsten Level bringen kann, und das komplette Potential ausschöpft.“

Es wird gemunkelt, dass Telltale Mitbegründer Dan Conners während des Übergangs die Tätigkeiten von Bruner übernehmen wird. Welche Aufgaben und Abenteuer auf Bruner in Zukunft warten ist derzeit noch unklar.

Quelle