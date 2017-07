Telltale’s The Walking Dead – Staffel 4 erscheint im nächsten Jahr

Gestern hat Entwickler Telltale die eine oder andere Katze aus dem Sack gelassen, darunter unter anderem Season zwei zu The Wolf Among Us und die letzte Staffel von Telltale’s The Walking Dead.

Im Rahmen der Comi Con verriet Telltale, dass 2018 die letzte Staffel zu Telltale’s The Walking Dead veröffentlicht werden würde. Damit findet die Reise von Clementine im nächsten Jahr ihr Ende.

Die vierte und letzte Staffel konzentriert sich auf Clementine, die für viele schon immer der Liebling der Reihe war. Wann genau Season vier von Telltale’s The Walking Dead im nächsten Jahr erscheint ist noch unklar.