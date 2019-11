Terminator Resistance – Erstes Gameplay gesichtet

Sie sind einfach nicht tot zu kriegen, diese Terminator-Gesellen. Nach dem Kinofilm Dark Fate, soll nun auch Terminator Resistance ein Stück vom Kuchen abbekommen, allerdings auf den Konsolen.

Wie der Name schon andeutet, werdet ihr in Terminator Resistance ein Teil des Widerstandes sein und gegen die Roboter aus der „Zukunft“ antreten. Terminator Resistance wird schon in wenigen Tagen veröffentlicht.

Damit ihr euch ein besseres Bild über das Spiel machen könnt, wurden nun rund 10 Minuten Gameplay zu Terminator Resistance veröffentlicht.