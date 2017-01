The Avengers – Marvel und Square Enix werden Partner

Gestern schon hat Square Enix einen kleinen Teaser veröffentlicht, in dem man die Fans darum bat ein Auge auf die sozialen Medien zu werfen. Heute wissen wir wieso. Square Enix und Marvel machen gemeinsame Sache.

Mehrere Spiele sollen aus dem Marvel Universum nun in Videospielform erscheinen. Den Anfang machen Crystal Dynamics in Kollaboration mit Eidos Montreal und die Avengers.

Das The Avengers-Projekt scheint allerdings noch in seinem sehr, sehr frühen Stadium zu sein. Weder ein Termin noch eine Angabe von Konsolen wurde bisher gemacht. Es heißt nur bisher: „Das The Avengers Projekt wird für Spieler auf der ganzen Welt entwickelt. Vollgepackt mit allen Charakteren, Umgebungen und bekannten Momenten, die uns seit langer Zeit begeistern. Mit einer komplett eigenen Story wird es ein Universum vorstellen, dass Spieler viele Jahre lang entdecken können. Weitere Details zu The Avengers und anderen Spielen werden 2018 angekündigt.“