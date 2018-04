The Crew 2 – Ein Blick hinter die Kulissen

Ubisoft hat bereits vor einiger Zeit The Crew 2 angekündigt. Anders als beim Vorgänger, werdet ihr dieses Mal nicht nur Autos nutzen können, sondern euch auf zwei oder vier Rädern zu Lande, mit Booten zu Wasser und mit Sportflugzeugen zur Luft Rennen liefern können.

Welche Fortschritte Ubisoft in der letzten Zeit mit The Crew 2 gemacht hat, möchte das Unternehmen den wartenden Fans nun in Form eines kleinen Behind the Scenes-Video zeigen.

Dabei handelt es sich um die ersten Episode einer Serie zu The Crew 2 und dem Status zum Spiel selbst. The Crew 2 erscheint am 29. Juni für PC und Konsolen und wird zuvor noch in einer Beta getestet werden.