The Culling – Unterwegs für Xbox One

Entwickler Xaviant hat bei Steam bereits gezeigt, dass The Culling ein Spiel ist, dass viele Gamer begeistert. Ein Spiel, in dem es keine Regeln gibt, und am Ende kann es nur einen geben. The Culling wird nun, wie jetzt bestätigt wurde, auch seinen Weg auf die Xbox One finden.

Noch in der ersten Jahreshälfte soll The Culling für das Preview Programm der Xbox One zur Verfügung stehen. Von offizieller Seite hieß es dazu: „Wir freuen uns ankündigen zu können, dass The Culling in der ersten Jahreshälfte von 2017 auch für das Preview Programm auf Xbox One erscheinen wird.“

The Culling wirft euch in ein Survival-Match der besonderen Art. In 22 Minuten müsst ihr euch eine Waffe suchen, sie selbst Craften oder toten Feinden abnehmen, um selbige ins virtuelle Nirvana zu schicken. Wann genau The Culling für die Xbox One erscheint ist noch unklar.