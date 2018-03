The Division 2 – Ubisoft macht es offiziell

Mit The Division hat Ubisoft 2016 einen etwas anderen Online-Titel veröffentlicht, der viele bekannte und beliebte Features aktueller Spiele beinhaltete. Ubisoft Massive hat seit dieser Zeit hart gearbeitet und jetzt gute Neuigkeiten für alle Fans der Reihe.

Aktuell wird mit der Hilfe von Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai an The Division 2 gearbeitet, dass auf einer aktualisierten Version der Snowdrop-Engine basiert. Damit ist Ubisoft Massive aber noch nicht am Ende.

Auch neue Patches für The Division sind unterwegs. Diese werden zwei brandneue Globale Events; weitere Missionen mit dem ‚Legendär‘-Schwierigkeitsgrad sowie ein Xbox One X Update beinhalten, mittels dem New York City mit all seinen Details in sowohl 4K, als auch 1080p neu entdecken können werdet.

Wann The Division 2 erscheinen wird ist allerdings noch unklar. Weitere Details zum Spiel wird es zur E3 2018 geben.