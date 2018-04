The Division Film – Mit einer Portion Deadpool 2?

Schon der erste Deadpool-Film hat gezeigt, dass die richtigen Menschen, genau das umsetzen können, was sich Fans und Schauspieler wünschen. Eine Verfilmung, die den Comics treu bleibt und trotzdem frisch und unterhaltsam ist.

Bei Videospielen ist es bisher kaum gelungen, was Deadpool 2-Director David Leitch mit The Division ändern möchte. Leitch soll auch an der Verfilmung von The Division arbeiten, die erst kürzlich bekanntgegeben worden ist.

Schon zwei bekannte Namen aus Hollywood konnte man für das Projekt gewinnen: Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain. Gyllenhaal kann bereits auf seine Erfahrung mit Ubisoft zurückgreifen, da er damals auch der Held in Prince of Persia war.

Die Verfilmung zu The Division soll irgendwann im nächsten Jahr in die Kinos kommen.