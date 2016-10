The Division – Ubisoft verrät Termin für Update 1.4

Das Update 1.4 hat unter The Division-Fans schon fast etwas Mythisches an sich. Viele warten darauf und doch hat sich Ubisoft lange Zeit nicht erbarmen lassen und einen Termin dafür genannt.

Das hat heute endlich ein Ende. Im Oktober ist es schon soweit, genauer gesagt am 25. Oktober. Das Update 1.4 bringt einige Verbesserungen und vor allem Veränderungen mit sich. Neben diversen Tweaks und für das Balancing, wurde auch das Interface optimiert.

Neu und für viele wohl das interessanteste Feature ist die Möglichkeit ab Level 30 ein World Level Tier auszuwählen. Damit könnt ihr dann das Level von NPC Gegnern kontrollieren, als auch die Qualität von deren Loot beeinflussen. World Level Tier Möglichkeiten gibt es vier an der Zahl.

Weitere Informationen, die sehr viel mehr ins Detail gehen, findet ihr in den offiziellen Foren von The Division. The Division ist für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.