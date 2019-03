The Division 2 – Das sind die Pläne für das erste Jahr

Solltet ihr als Agent aktuell versuchen Washington DC zu retten, dann hat Ubisoft jetzt noch weitere Aufgaben für euch parat.

Ubisoft hat jetzt einen Plan für das erste Jahr von The Division 2 veröffentlicht, der sich vor allem auf kostenlose Inhalte konzentriert. Beginnend am 05. April 2019 erwarten euch neue Invasionsmissionen.

Was genau danach auf euch zukommt, hat Ubisoft in einer formschönen Grafik für The Division 2 zusammengefasst. Zudem möchten wir euch an dieser Stelle noch auf unser Gewinnspiel zum neuen Looter-Shooter aufmerksam machen.