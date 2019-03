The Division 2 – PS4-Spieler müssen einen gigantischen Day One Patch herunterladen

Es dauert nur noch einige Stunden, bis The Division 2 von Ubisoft offiziell auf den Markt kommt. Jeder, der sich den Online-Deckungs-Shooter bereits freut, sollte schon für genügend Platz auf seiner Festplatte sorgen.

Der Day One Patch von The Division 2 hat es in sich. Die Xbox One– und PC-Version werden mit einem 50 Gigabyte Patch zum Launch auf euch warten. Jeder, der eine PS4-Fassung sein Eigen nennen will muss sogar satte 90 Gigabyte herunterladen – ob Disk oder nicht.

Selbst ein Triple-A Titel sollte wohl nicht ganz so große Day One Patches haben, da diverse Titel nicht einmal 50 Gigabyte groß sind. The Division 2 erscheint am 12. März 2019.