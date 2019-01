The Division 2 – Werft einen Blick auf die Dark Zones

Neue Informationen zu The Division 2 scheinen mehr und mehr aufzutauchen. Ubisoft hat jetzt auch erstmals einen Blick auf die Dark Zone des zweiten Teils gewährt.

In einem Live Stream hat Ubisoft die Dark Zone West und die Dark Zone Perks gezeigt. Washington DC, die Stadt im Spiel, hat gleich drei Dark Zones, die ihr betreten könnt. Mit dieser Entscheidung möchte Ubisoft mehr Abwechslung zwischen den Dark Zones erschaffen.

Perks in The Division 2 erhaltet ihr durch einen Level Up, allerdings scheint es so, dass ihr eure Erfahrung wieder verlieren könnt und somit auch den Zugang zu freigeschalteten Perks. The Division 2 erscheint am 15. März 2019.