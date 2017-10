The Evil Within 2 – Das ist der offizielle Launch-Trailer

Schon bald ist es soweit: Bethesda schickt uns mit The Evil Within 2 auf eine Reise, bei der es nicht nur darum geht eine verlorengegangene Tochter zu retten, sondern natürlich um puren Horror.

Um den nahenden Release von The Evil Within 2 gebührend zu feiern, hat Bethesda heute den offiziellen Launch Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Einmal schlüpft ihr in die Rolle von Sebastian Castellanos, der nach seiner Tochter Lily sucht, die er, so dachte er zumindest, bereits vor Jahren verloren hatte. Der Trailer von The Evil Within 2 steht ab sofort für euch zum Anschauen bereit.