The Evil Within 2 – Der Horror geht weiter

Wir bleiben thematisch noch bei Bethesda und kommen jetzt wieder zu einem Spiel, bei dem wohl niemand das Wort „Überraschung“ in den Mund nehmen würde. The Evil Within 2 wurde natürlich ebenfalls auf der E3 2017 ganz offiziell angekündigt.

In der Rolle von Detective Sebastian Castellanos, der einen Tiefpunkt in seinem Leben erreicht hat, bekommt ihr die Chance, eure verloren geglaubte Tochter zu retten. Dafür müsst ihr lediglich euren schlimmsten Albträumen gegenübertreten und eine Welt betreten, die ihre dunklen Ursprünge in einer kleinen, idyllischen Stadt hat.

Schreckliche Bedrohungen lauern hinter jeder Ecke dieser bizarren Welt, die mit grausamer Präzision euren Verstand herausfordern wird. Werdet ihr sie mit Waffen und Fallen bekämpfen oder durch die Schatten schleichen, um zu überleben?

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.