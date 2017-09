The Evil Within 2 – Ein weiterer Trailer zum Spiel

Wenn etwas in einem Horror-Spiel nicht fehlen darf, dann sind es wohl unheimliche Priester und andere Gestalten. Vater Theodore vertritt diese Minderheit nun in The Evil Within 2.

Bethesda hat jetzt einen neuen Trailer zu The Evil Within 2 veröffentlicht, der uns Vater Theodore etwas genauer vorstellt. Ähnlich wie der Held des Spiels, ist auch Vater Theodore auf der Suche nach Lily, der Tochter von Sebastian.

Anders als der Detective möchte der „Mann der Kirche“ Lily aber für seine eigenen Zwecke nutzen und seine eigene Welt schaffen, in der er der Gott ist. The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober.