The Evil Within 2 – Ein grausiger Trailer

Das Böse trägt nicht immer ein Gewehr, ein Messer oder eine offensichtliche Waffe. Es zeigt sich auch nicht mit Hörnern und anderen biblischen Beschreibungen, sondern ist meist verborgen hinter einer Fassade.

Auch in The Evil Within 2 muss sich Sebastian, Held des Spiels, vielen Arten des Bösen stellen. Eine hört auf den Namen Stefano Valentini und ist Fotograf. Allerdings fotografiert er nicht Landschaften oder Tiere, sondern Menschen.

Menschen, die leiden, kurz davor sind zu sterben – diesen Moment will Stefano einfangen. Allerdings wäre The Evil Within 2 nicht The Evil Within 2 wenn es keine Monster geben würde. An Stefanos Seite ist das Monster Obscura – geschaffen aus Körperteilen und einer Kamera als Kopf.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober – einen neuen Trailer gibt es schon heute: