The Evil Within 2 – Mehr Gameplay zum Spiel

Es ist immer etwas anderes ein Horror-Spiel zu sehen, als selbst Hand an es zu legen. Die Gelegenheit hat sich auf der gamescom für viele ergeben.

Welche Grauen die Spieler dort erleben durften, hat Bethesda nun in einem neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Mehr als fünf Minuten Gameplay zu The Evil Within 2 zeigt das neue Gamepla-Video.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, Xbox One und PS4. Gezeigt wird scheinbar die Xbox One-Version des Spiels im Video.