The Evil Within 2 – Sebastian im Trailer

Einmal mehr hat Tango Gameworks einen neuen Trailer zu The Evil Within 2 veröffentlicht, der sich dieses Mal voll und ganz dem Helden Spiels widmet – Sebastian Castellanos.

Sebastian musste schon im ersten Teil der Reihe seine schlimmsten Alpträume gegenübertreten müssen, um letztlich seine Tochter zu retten. Mit The Evil Within 2 baut auf diese Welt auf und bringt einige Verbesserungen mit sich.

Die Bewegungen von Sebastian sind nun deutlich flüssiger, zeitgleich werden einige Features, wie das Sammeln von Munition beibehalten und der Drang zur Erkundung gefördert. Natürlich nicht ohne den Wahnsinn und den Horror zu kurz kommen zu lassen.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, Xbox One und PS4.