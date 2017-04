The Fall Part 2: Unbound – Ein erster Story-Trailer

Entwickler Over The Moon will es erneut wissen und kündigt nun The Fall Part 2: Unbound an. Damit geht das Studio dem Thema künstliche Intelligenz einmal mehr auf den Grund und zeigt welche philosophischen Fragen damit einhergehen.

Der Spieler übernimmt die Rolle von ARID, einer KI, die nicht nur fehlerhaft ist, sondern auch von ihren Schöpfern verlassen worden ist. ARID muss nun selbst versuchen zu überleben, ohne dabei ihre Parameter der Programmierung verlassen zu können.

ARID kann als „System“ die Kontrolle über einige Roboter übernehmen und so in dieser Welt überleben. Mit der Zeit lernt sie mehr über ihre Wirte und kann Fähigkeiten des einen Roboters zum nächsten übernehmen.

Neben Action werden euch jede Menge Rätsel und Aufgaben erwarten, die es zu lösen und zu bewältigen gilt. Over the Moon will mit The Fall Part 2 Unbound aber nicht nur ein neues Spiel auf den Markt bringen, sondern einen neuen Blickwinkel auf das Thema „künstliche Intelligenz“, Respekt und Grenzen bieten.

The Fall Part 2 Unbound erscheint Ende 2017 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.