The Hunt: Call of the Wild – Was für eine Art Jäger bist du?

Auf dem PC dürft ihr bereits Jäger sein, und mit The Hunter: Call of the Wild auf die Pirsch gehen. Auf den Konsolen soll es auch „bald“ soweit sein, wenn es nach Entwickler Avalanche Studios geht.

Das Studio, dass für Titel wie Just Cause oder Mad Max verantwortlich ist, geht es nun deutliche ruhiger an und schickt euch auf die Großwildjagd. Egal ob mit einem Gewehr, dem Bogen oder nur mit der Kamera.

The Hunter: Call of the Wild soll 2017 für die Konsolen erscheinen, wie das Studio verriet. Unklar ist, ob es hierzulande auf den Markt kommen wird, doch die Möglichkeit besteht natürlich. Was The Hunter: Call of the Wild ausmacht zeigt ein neuer Trailer.