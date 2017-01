The Incredible Adventures of Van Helsing – Erscheint auch für PS4

Derzeit könnt ihr die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing dank Games with Gold komplett kostenlos auf der Xbox One genießen, allerdings ist The Incredible Adventures of Van Helsing 3 bereits in Entwicklung.

Wie schon die ersten beiden Teile, wird auch The Incredible Adventures of Van Helsing 3 für die Xbox One erscheinen. Entwickler NeocoreGames sagte verriet, dass der dritte Teil von Van Helsing bereits für Xbox One in Arbeit ist und später in diesem Jahr die Reihe erstmals auch die PS4 besuchen wird.

Derzeit kann World of Van Helsing: Deathtrap kostenlos via Games with Gold für die Xbox One heruntergeladen werden.